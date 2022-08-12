Гороскоп Рак на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Рак



Ракам звезды подсказывают, что сегодня не самый удачный момент для стартов личных и коллективных. Стоит ограничиться лишь самыми необходимыми действиями - например, теми, которые предписывает официальный договор, профессиональный долг или техника безопасности. Не лучший день для финансовых операций, а также для поиска новых друзей и вступления в незнакомую группу в качестве постоянного участника (Rambler/гороскопы).