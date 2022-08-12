Гороскоп Лев на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Лев



Сегодня положение Львов в чем-то улучшится. Возможно, возрастет их привлекательность, появится шанс на подарок или удачу. Возросшая потребность в гармонии сделает их дипломатичнее (особенно это касается Львов, рожденных в июле). Но в напряженной и непредсказуемой обстановке этого дня такие перемены мало заметны. Вплоть до вечера нужна осторожность: возможен спор, сюрприз, удар по планам, самолюбию или репутации (Rambler/гороскопы).