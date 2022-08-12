Гороскоп Весы на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам не слишком отклоняться от знакомого плана или сценария: он позволит удержать позиции, даже если ситуация вышла из-под контроля и часть рычагов утрачена. Вплоть до вечера возможны технические сбои и другие проблемы в системах безопасности. На фоне всеобщего стресса вам поднимут настроение позитивные перемены в собственном положении (Rambler/гороскопы).