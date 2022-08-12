Гороскоп Скорпион на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Скорпион



Скорпионам стоит помнить, что обстоятельства этого дня к ним не очень дружелюбны. В лучшем случае им придется смириться с ограничением, контролем, потерей влияния, бытовыми оплошностями, провокациями. В трудных случаях есть риск травм, усложнения отношений, обострения базовых проблем в семье или группе. Возможны неудачи в деловой или творческой карьере, в жилищных делах, бизнесе или дружбе (Rambler/гороскопы).