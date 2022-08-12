Гороскоп Козерог на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Козерог



Сегодня Козерогам полезно вспомнить о принципе минимализма в своих финансовых делах. Не всегда речь будет идти о формальной и банальной экономии. Возможно, придется пожертвовать плановыми тратами из-за непредвиденных расходов или других неожиданных обстоятельств (например, новых нужд детей). Не стоит приобретать инструменты, технику, незнакомые и экспериментальные версии компьютерных программ (Rambler/гороскопы).