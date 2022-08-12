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Гороскоп Стрелец на 12 августа 2022 года


Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам максимально сократить свою программу действий. На повестке этого дня лучше оставить лишь срочные дела и неординарные задачи, требующие нестандартного подхода. Возможны спорные или опасные ситуации в работе, разногласия с друзьями или помощниками. Даже положительные перемены в этот день могут видеться в дурном свете из-за нервозности, не исключено ощущение тупика (Rambler/гороскопы).









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