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Гороскоп Водолей на 12 августа 2022 года


Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.

Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022

Водолей

Сегодня Водолеи столкнутся со знакомым ограничением или с объективным «потолком» своих возможностей. Часть Водолеев поставит себе границы сознательно, из чувства долга или упрямства. Многим Водолеям придется вплоть до вечера руководить сложным проектом или искать оптимальное решение непростой задачи, рискуя получить травму или пережить стресс. В ходе работы высока опасность обострения отношений (Rambler/гороскопы).









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