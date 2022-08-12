Гороскоп Рыбы на 12 августа 2022 года

Гороскоп на 12 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 12.08.2022



Рыбы



Сегодня лучшим выходом для Рыб могло бы оказаться уединение - но не исключено, что спокойно переждать событийную бурю им что-то помешает. Их может ждать срочная неожиданная работа. Рыбам, втянутым в дела своих друзей или коллег, придется пройти вместе с ними через приключения и разделить их эмоции. Родителям предстоит заниматься делами детей. Лишь к ночи получится вспомнить о собственных нуждах (Rambler/гороскопы).