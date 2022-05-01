Время начала Суперкубка УЕФА 2022 «Реал» - «Айнтрахт» 10 августа. Где смотреть в прямом эфире

Матч за Суперкубок УЕФА по футболу 2022, в котором примут участие обладатель Лиги чемпионов мадридский «Реал» и победитель Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурт-на-Майне состоится 10 августа в Финляндии.



Время начала и где смотреть в прямом эфире игру Суперкубка УЕФА 2022



Матч состоится в Хельсинки на «Олимпийском стадионе», вмещающем 37 тысяч зрителей. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 21:45 по московскому времени.



Судья - Майкл Оливер (Англия).



Ассистенты - Стюарт Берт, Саймон Беннетт (Англия).



ВАР - Томаш Квятковски (Польша).



На матче будет применена полуавтоматическая технология определения офсайда.