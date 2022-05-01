Какой праздник 14 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России

В России и мире 14 августа 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 14 августа



- День строителя

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01 октября 1980 года. Праздник отмечается во второе воскресенье августа.



- День пчеловода в Башкортостане

Отмечается в Республике Башкортостан во второе воскресенье августа. Установлен Законом Республики Башкортостан «О пчеловодстве» от 2 июля 1997 года.



Какой церковный православный праздник отмечают 14 августа



- Медовый Спас

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Православная Церковь в этот день также чтит Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, память семи мучеников Маккавеев. В этот день пасечники заканчивали сбор меда, а также принято святить букеты из васильков и бархатцев. С этого дня начинается Успенский пост. В этот день запрещается употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Разрешена пища растительного происхождения.