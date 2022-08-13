Гороскоп Телец на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Телец



Сегодня Тельцы станут немного спокойнее, так как обстоятельства сложатся для них более благоприятным образом, чем вчера. К своим занятиям многие представители знака смогут подключить интуицию, и это благотворно повлияет на результат их усилий. Хороший день для встреч и общения с друзьями или коллегами (при условии, что вы доверяете им, имеете общее прошлое или находитесь на одной эмоциональной волне) (Rambler/гороскопы).