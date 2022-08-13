Гороскоп Близнецы на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Близнецы



Сегодня звезды советуют Близнецам быть внимательнее в общении, построении планов и работе с информацией. Этот день создает условия для мелких ошибок, которые могут стать критичными при некоторых обстоятельствах - например, при выборе жилья, устройстве на работу, в важных разговорах с домочадцами. Наименее рискованны промахи в практических расчетах, так как их будет легко проверить действием (Rambler/гороскопы).