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Гороскоп Лев на 13 августа 2022 года


Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022

Лев

Этот день сделает Львов более чувствительными, мнительными и любопытными к мелочам. Их внимание может привлечь скрытая или подзабытая информация. Возможно, всплывут подробности финансовых расчетов или мелкие неточности в переписке. Не лучший момент для ярких эффектных самопрезентаций и персональных начинаний. Не помешает внимательность в повседневных рутинных делах, особенно при покупке лекарств (Rambler/гороскопы).









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