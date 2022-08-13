Гороскоп Лев на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Лев



Этот день сделает Львов более чувствительными, мнительными и любопытными к мелочам. Их внимание может привлечь скрытая или подзабытая информация. Возможно, всплывут подробности финансовых расчетов или мелкие неточности в переписке. Не лучший момент для ярких эффектных самопрезентаций и персональных начинаний. Не помешает внимательность в повседневных рутинных делах, особенно при покупке лекарств (Rambler/гороскопы).