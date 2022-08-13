Гороскоп Дева на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Дева



Сегодня звезды советуют Девам быть более чуткими к настроению своих собеседников: возможно, они что-то скрывают или искаженно понимают обращенные к ним речи. Диалог в эти сутки может состоять из тонких намеков или «двойных посланий». В нем важны не только слова, но и интонации. Наиболее продуктивным станет обсуждение текущих дел, так как в нем любые предположения будет легко проверить практикой (Rambler/гороскопы).