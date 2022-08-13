Гороскоп Весы на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Весы



На повестке дня у Весов могут оказаться рутинные мелочи. Возможно, им придется искать медицинскую, деловую или иную полезную информацию, обсуждать рецепты, услуги, диету или детали содержания питомцев. Стоит быть аккуратнее в мелких ручных работах, в ходе изучения служебных документов и ведения корреспонденции. Нежелательны развлечения, романтические мероприятия и выступления перед публикой (Rambler/гороскопы).