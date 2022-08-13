Гороскоп Скорпион на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионы могут положиться на мнение друзей или на свою интуицию, либо совместить эти два источника. День хорош для доверительного общения с дружеским или деловым уклоном. Скорпионам, пережившим стресс, желательно расслабиться и отдохнуть - но и отдых, по возможности, должен быть информативным. Для этой цели подойдет чтение, размышление, исследование, приватная беседа с близком человеком (Rambler/гороскопы).