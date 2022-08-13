Гороскоп Козерог на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам чаще заглядывать в почту, а также не откладывать поиск недостающих паззлов в своих размышлениях или исследованиях. Этот день усиливает чутье и может подвести к истине неявным путем - например, через понимание подтекста сообщений. Достаточно информативна в эти сутки и общая обстановка. Если у вас нет иного источника, не стоит сбрасывать со счетов слухи и сплетни (Rambler/гороскопы).