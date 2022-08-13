Гороскоп Водолей на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Водолей



Сегодня Водолеям стоит аккуратнее распоряжаться своими деньгами и быть внимательнее даже в рядовых покупках. Рассеянность, небрежность и доверчивость могут привести к загадочной утечке средств со счетов или к ошибкам в платежных документах. Возможны недоразумения при покупке напитков, дезинфицирующих средств и химикатов. Также не исключены мелкие пропажи вещей (Rambler/гороскопы).