Гороскоп Рыбы на 13 августа 2022 года

Гороскоп на 13 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 13.08.2022



Рыбы



Сегодня Рыбы предпочитают включать в общении интуицию и образное мышление - и ждут того же от окружающих. Те же, наоборот, тяготеют к рациональным детальным доводам и могут не всегда понимать туманные намеки Рыб. Диалог будет удачнее, если собеседников уже связывает дружба или какое-то конкретное дело: партнерам, соседям, соратникам или давним единомышленникам будет гораздо проще договориться (Rambler/гороскопы).