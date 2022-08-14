Гороскоп Близнецы на 14 августа 2022 года

Гороскоп на 14 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 14.08.2022



Близнецы



Близнецам этот день поможет уладить личное дело или использовать для достижения своих целей обходной путь. Звезды советуют применять этот подход лишь там, где задача ясна, а также есть подстраховка в виде опыта, материальной базы или крепкого плеча друзей или близких. Не стоит строить сегодня новые долгосрочные планы: их реализация будет слишком сильно зависеть от посторонней помощи (например, от поддержки друзей) (Rambler/гороскопы).