Гороскоп Лев на 14 августа 2022 года

Гороскоп на 14 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 14.08.2022



Лев



Сегодня звезды рекомендуют Львам заниматься исключительно внутренней частью своих дел - например, устранением давних недостатков в ведении своего бизнеса или домашнего хозяйства. Хорошо заниматься уборкой и теми работами, которые не хочется афишировать. Одновременно не помешает дать пищу эмоциям и чувственности. Не стоит забывать о мерах безопасности: в любом занятии не исключены скрытые риски (Rambler/гороскопы).