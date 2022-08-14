Гороскоп Весы на 14 августа 2022 года

Гороскоп на 14 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 14.08.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам отложить активную внешнюю жизнь и довести до конца необходимые дела. Темой дня может оказаться лечение, уборка, управление внутренней частью бизнеса, мелкий ремонт, устранение накопившихся ошибок и скрытых критичных погрешностей. Возможно, вплоть до вечера вам придется тесно контактировать с домашним персоналом или сервисами, приватно улаживать проблемы с партнерами (Rambler/гороскопы).