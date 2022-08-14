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Гороскоп Козерог на 14 августа 2022 года


Гороскоп на 14 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 14.08.2022

Козерог

Сегодня Козероги часто вынуждены ориентироваться в ситуации интуитивно, и это у них неплохо получается. Многие Козероги будут опираться на опыт прошлого, в котором были не только светлые моменты и который научил их видеть неочевидные признаки неполадок. Это подходящий момент для любых работ, идущих к логическому концу, а также для переделки старых проектов, уборки и возврата к незавершенным делам (Rambler/гороскопы).









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