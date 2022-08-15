Гороскоп Телец на 15 августа 2022 года

Гороскоп на 15 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 15.08.2022



Телец



Сегодня Тельцам может улыбнуться удача, но стопроцентных гарантий звезды им не дают. Не исключено, что счастливая карта выпадет кому-то другому или придется с кем-то разделить успех. Некоторые Тельцы будут наблюдать за триумфом своих зарубежных или иногородних коллег. Наблюдая за чужим везением, многие Тельцы задумаются о не до конца исчерпанном потенциале своих собственных недавних проектов (Rambler/гороскопы).