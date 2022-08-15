Гороскоп Лев на 15 августа 2022 года

Гороскоп на 15 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 15.08.2022



Лев



Сегодня Львов ждет приз, награда, час славы или момент везения. Возможен успех в любви, рекламной сфере, юридических делах, творчестве. Появится достойный выбор. Возрастет шанс на удачу вдали от дома. Не беда, если реализация желаний будет отсрочена: отличных перспектив пауза не отменит. День позволит блеснуть харизмой, талантом, авторитетом и личной привлекательностью, хорош для самопрезентации (Rambler/гороскопы).