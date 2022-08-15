Гороскоп Дева на 15 августа 2022 года

Гороскоп на 15 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 15.08.2022



Дева



Сегодня звезды сулят Девам удачу в сложный момент и рост через трудности. Платой за счастье, прибыль или успех может стать сильное эмоциональное переживание, но возможны и другие формы «расчета» - например, дополнительные денежные расходы или ценностный кризис. Не исключено, что для получения желаемого придется пожертвовать чем-то очень дорогим. Стоит помнить, что любое решение будет временным (Rambler/гороскопы).