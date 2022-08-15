Гороскоп Весы на 15 августа 2022 года

Гороскоп на 15 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 15.08.2022



Весы



Сегодня Весам выгоднее быть «в одной лодке» с влиятельными людьми: это лучший способ упрочить собственное влияние и нарастить популярность. Важна дальновидность: те, чье влияние падает сейчас, наверстают упущенное впоследствии. День подходит для укрепления дружбы, протекции, брачного союза, выгодного партнерства, для поддержки отношений с юристами, спонсорами и авторитетными фигурами за рубежом (Rambler/гороскопы).