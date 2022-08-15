Гороскоп Козерог на 15 августа 2022 года

Гороскоп на 15 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 15.08.2022



Козерог



Сегодня у Козерогов возможен прилив чувств по отношению к дому, семье или родине. Не исключен всплеск энтузиазма в едва начатом сложном проекте или в области монетизации творчества. Также этот день может усилить любовь к детям или к предмету любви. Звезды напоминают, что позитивный настрой этих суток чреват перерасходом ваших душевных сил или тупиком при выборе равноценных заманчивых вариантов (Rambler/гороскопы).