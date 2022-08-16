Телепрограмма ТВ России на вторник 16 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 16 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 16.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Магомаев. 3-я и 4-я серии
23:40 Большая игра
00:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Грозный. 6-я серия - «Грешник и праведник»
01:05 Сибириада. Часть 1-я - «Николай, сын Афанасия и часть 2-я - «Тая»
02:15 Королева бандитов-2. 11-я серия
03:05 Королева бандитов-2. 12-я серия
04:00 Морозова. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»
ТВЦ
04:30 Москва резиновая
05:20 Мой герой. Александр Мясников
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Афазия
08:55 Последний кордон. Сезон 5. 3-я серия
09:45 Последний кордон. Сезон 5. 4-я серия
10:40 Вера Глаголева. Ушедшая в небеса
11:30 События
11:50 Практика. 27-я серия
12:43 Практика. 28-я серия
13:45 Мой герой. Андрис Лиепа
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 48 часов. 3-я серия
16:10 48 часов. 4-я серия
17:00 Хроники московского быта. Пропал с экрана
17:50 События
18:15 Чудны дела твои, Господи! 1-я серия
19:12 Чудны дела твои, Господи! 2-я серия
20:06 Чудны дела твои, Господи! 3-я серия
21:03 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 47-я серия
23:10 Звезды против СССР
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Припечатать кумира
01:30 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?
02:10 Хроники московского быта. Пропал с экрана
02:50 Евдокия
04:30 Москва резиновая
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра
05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Курочка Рябова
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
19:50 Ментовские войны 10. «Кукловоды«, 1-я - 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
23:55 Пёс-5. Циклоп
00:50 Пёс-5. Убийственная красота
01:50 Братаны-3. 13-я - 16-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей. Подставка
06:20 Зеленые цепочки
08:05 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание«
09:00 Известия
09:30 Чужой район-3. Самосуд
10:20 Чужой район-3. Беглец
11:10 Чужой район-3. Опознание
12:10 Чужой район-3. Клубничка
13:00 Известия
13:30 Дознаватель-2. Контракт
14:20 Дознаватель-2. Репутация
15:20 Дознаватель-2. Скорость
16:15 Дознаватель-2. Банда
17:10 Дознаватель-2. Гвоздь
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Гвоздь
18:35 Дознаватель-2. Свобода
19:25 След. Театр теней
20:15 След. Основной инстинкт
20:55 След. Собачий вальс
21:40 След. Синяя борода
22:25 След. Иностранцы
23:10 Свои-3. Рискованная затея
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Подстава
01:10 След. Смерть Рогозиной
01:50 След. Нерожденный дважды
02:30 След. Пропащая
03:05 Детективы. Тот, кто тебя бережет
03:30 Детективы. Мальчик с девочкой дружил
04:00 Детективы. Родня по номиналу
04:35 Детективы. Ячейка общества
Домашний
04:35 Преступления страсти. 20-я серия - «Старый диван начальника»
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»
13:15 Порча. Фатальная ошибка
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Огонь
14:55 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»
19:00 Садовница. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча
23:35 Знахарка
00:05 Верну любимого. Огонь
00:40 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»
01:35 Тест на отцовство
03:15 Давай разведёмся!
04:05 6 кадров
04:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия
05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 9-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 157-я - 168-я серии
15:00 СашаТаня. 111-я - 118-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я серия
19:30 СашаТаня. Сезон 4. 120-я серия
20:00 «Короче«-2». 23-я серия
20:30 «Короче«-2». 24-я серия
21:00 Нереалити. 6-я серия
21:50 Секса не будет!!!
23:50 Поцелуй на удачу
01:35 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия
03:10 Comedy Баттл. 17-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия
СТС
04:55 Два отца и два сына. Сезон 2. 3-я серия
05:20 Паровозик из Ромашкова
05:30 Волк и семеро козлят
05:40 Зай и Чик
05:50 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 126-я серия
06:05 Три кота. Игра для Бантика
06:10 Три кота. Счастливая бабочка
06:15 Драконы: Защитники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 5-я серия
08:25 Дылды. Сезон 3. 6-я серия
09:00 Inтуристы
09:35 Уральские пельмени. #прямкакдети
10:10 Путь домой
12:10 Сеня-Федя. Сезон 3. 16-я серия
12:40 Сеня-Федя. Сезон 3. 17-я серия
13:10 Сеня-Федя. Сезон 4. 2-я - 11-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 5-я - 7-я серии
20:00 Need for speed. Жажда скорости
22:40 На грани
00:40 Плохие парни навсегда
02:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 2-я - 7-я серии
Матч ТВ
03:00 Цена славы
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Позывной «Стая»
11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Рокки 2
15:05 Новости
15:10 Рокки 2
15:35 Все на Матч!
15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
17:55 Новости
18:00 Все на Матч!
18:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир
20:55 Новости
21:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» (Шотландия) - ПСВ (Нидерланды). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)
02:55 Новости
03:00 Джо и Макс
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Пуленепробиваемый монах
21:55 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Ниндзя 2
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:55 Юность Петра. 2-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:15 Дневник АрМИ-2022
13:35 Оружие Победы
13:50 Танки Второй мировой войны
14:00 Военные новости
14:05 Танки Второй мировой войны
14:50 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Битва оружейников. «АПЛ второго поколения. «Джордж Вашингтон» против проекта 667А «Навага»
19:40 Улика из прошлого. «Катюши«. Тайна первых реактивных залпов
20:30 Новости дня
21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 Открытый эфир
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка
00:45 Юность Петра. 2-я серия
01:55 Ты должен жить
03:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
04:20 Сделано в СССР
04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии
Кино ТВ
04:30 Хардкор
05:55 Легионер
07:25 Самоволка
09:10 Джона Хекс
10:30 Экипаж
12:50 Тихоокеанский рубеж
15:00 2012
17:40 Ледяной драйв
19:30 Защитник
21:00 Два ствола
22:45 Заложник
00:10 Кровью и потом: Анаболики
02:20 Тревожный вызов
03:45 Обитель теней
Мосфильм. Золотая коллекция
02:55 Экипаж
05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»
06:35 Алешкина любовь
08:05 Заколдованный мальчик
08:55 «Тайна «Черных дроздов»
10:40 Зверь
12:15 Вокзал для двоих
14:45 Афоня
16:25 Иван Васильевич меняет профессию
18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»
19:50 Эта веселая планета
21:30 Карнавальная ночь
22:55 Кубанские казаки
00:50 Мимино
02:25 Пять вечеров
04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»
Время начала передач - московское.