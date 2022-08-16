Телепрограмма ТВ России на вторник 16 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 16 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 16.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Магомаев. 3-я и 4-я серии

23:40 Большая игра

00:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Грозный. 6-я серия - «Грешник и праведник»

01:05 Сибириада. Часть 1-я - «Николай, сын Афанасия и часть 2-я - «Тая»

02:15 Королева бандитов-2. 11-я серия

03:05 Королева бандитов-2. 12-я серия

04:00 Морозова. 2-я серия - «Стечение обстоятельств»



ТВЦ



04:30 Москва резиновая

05:20 Мой герой. Александр Мясников

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Афазия

08:55 Последний кордон. Сезон 5. 3-я серия

09:45 Последний кордон. Сезон 5. 4-я серия

10:40 Вера Глаголева. Ушедшая в небеса

11:30 События

11:50 Практика. 27-я серия

12:43 Практика. 28-я серия

13:45 Мой герой. Андрис Лиепа

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 48 часов. 3-я серия

16:10 48 часов. 4-я серия

17:00 Хроники московского быта. Пропал с экрана

17:50 События

18:15 Чудны дела твои, Господи! 1-я серия

19:12 Чудны дела твои, Господи! 2-я серия

20:06 Чудны дела твои, Господи! 3-я серия

21:03 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 47-я серия

23:10 Звезды против СССР

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Припечатать кумира

01:30 Актёрские драмы. Бьёт - значит любит?

02:10 Хроники московского быта. Пропал с экрана

02:50 Евдокия

04:30 Москва резиновая



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-11. Приходящая сестра

05:40 Улицы разбитых фонарей-11. Курочка Рябова

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы 5. «Операция «Тайфун». «Убийство на видео». «Рейдеры». «Драма на Ладоге»

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

19:50 Ментовские войны 10. «Кукловоды«, 1-я - 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

23:55 Пёс-5. Циклоп

00:50 Пёс-5. Убийственная красота

01:50 Братаны-3. 13-я - 16-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-12. Консьерж без вредных привычек



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей. Подставка

06:20 Зеленые цепочки

08:05 Чужой район-2. 32-я серия - «Звание«

09:00 Известия

09:30 Чужой район-3. Самосуд

10:20 Чужой район-3. Беглец

11:10 Чужой район-3. Опознание

12:10 Чужой район-3. Клубничка

13:00 Известия

13:30 Дознаватель-2. Контракт

14:20 Дознаватель-2. Репутация

15:20 Дознаватель-2. Скорость

16:15 Дознаватель-2. Банда

17:10 Дознаватель-2. Гвоздь

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Гвоздь

18:35 Дознаватель-2. Свобода

19:25 След. Театр теней

20:15 След. Основной инстинкт

20:55 След. Собачий вальс

21:40 След. Синяя борода

22:25 След. Иностранцы

23:10 Свои-3. Рискованная затея

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Подстава

01:10 След. Смерть Рогозиной

01:50 След. Нерожденный дважды

02:30 След. Пропащая

03:05 Детективы. Тот, кто тебя бережет

03:30 Детективы. Мальчик с девочкой дружил

04:00 Детективы. Родня по номиналу

04:35 Детективы. Ячейка общества



Домашний



04:35 Преступления страсти. 20-я серия - «Старый диван начальника»

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»

13:15 Порча. Фатальная ошибка

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Огонь

14:55 Преступления страсти. 25-я серия - «Похищенная». 26-я серия - «Ножницы». 27-я серия - «Любочка». 28-я серия - «Водоворот»

19:00 Садовница. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча

23:35 Знахарка

00:05 Верну любимого. Огонь

00:40 Понять. Простить. «Новые соседи». «Пампушка»

01:35 Тест на отцовство

03:15 Давай разведёмся!

04:05 6 кадров

04:40 Преступления страсти. 21-я серия - «Командировка»



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 9-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 157-я - 168-я серии

15:00 СашаТаня. 111-я - 118-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я серия

19:30 СашаТаня. Сезон 4. 120-я серия

20:00 «Короче«-2». 23-я серия

20:30 «Короче«-2». 24-я серия

21:00 Нереалити. 6-я серия

21:50 Секса не будет!!!

23:50 Поцелуй на удачу

01:35 Импровизация. Сезон 2. 25-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 2. 26-я серия

03:10 Comedy Баттл. 17-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия



СТС



04:55 Два отца и два сына. Сезон 2. 3-я серия

05:20 Паровозик из Ромашкова

05:30 Волк и семеро козлят

05:40 Зай и Чик

05:50 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 183-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 126-я серия

06:05 Три кота. Игра для Бантика

06:10 Три кота. Счастливая бабочка

06:15 Драконы: Защитники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 5-я серия

08:25 Дылды. Сезон 3. 6-я серия

09:00 Inтуристы

09:35 Уральские пельмени. #прямкакдети

10:10 Путь домой

12:10 Сеня-Федя. Сезон 3. 16-я серия

12:40 Сеня-Федя. Сезон 3. 17-я серия

13:10 Сеня-Федя. Сезон 4. 2-я - 11-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 5-я - 7-я серии

20:00 Need for speed. Жажда скорости

22:40 На грани

00:40 Плохие парни навсегда

02:50 Два отца и два сына. Сезон 2. 2-я - 7-я серии



Матч ТВ



03:00 Цена славы

05:15 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Позывной «Стая»

11:00 VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Рокки 2

15:05 Новости

15:10 Рокки 2

15:35 Все на Матч!

15:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

17:55 Новости

18:00 Все на Матч!

18:55 Волейбол. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Мужчины. Прямой эфир

20:55 Новости

21:00 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Рейнджерс» (Шотландия) - ПСВ (Нидерланды). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Буде-Глимт» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия)

02:55 Новости

03:00 Джо и Макс



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Пуленепробиваемый монах

21:55 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Ниндзя 2

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:30 Чужие крылья. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:55 Юность Петра. 2-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:15 Дневник АрМИ-2022

13:35 Оружие Победы

13:50 Танки Второй мировой войны

14:00 Военные новости

14:05 Танки Второй мировой войны

14:50 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Битва оружейников. «АПЛ второго поколения. «Джордж Вашингтон» против проекта 667А «Навага»

19:40 Улика из прошлого. «Катюши«. Тайна первых реактивных залпов

20:30 Новости дня

21:00 Дневник АрМИ-2022

21:15 Открытый эфир

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:45 Танковый биатлон-2022. Индивидуальная гонка

00:45 Юность Петра. 2-я серия

01:55 Ты должен жить

03:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

04:20 Сделано в СССР

04:30 Чужие крылья. 4-я - 6-я серии



Кино ТВ



04:30 Хардкор

05:55 Легионер

07:25 Самоволка

09:10 Джона Хекс

10:30 Экипаж

12:50 Тихоокеанский рубеж

15:00 2012

17:40 Ледяной драйв

19:30 Защитник

21:00 Два ствола

22:45 Заложник

00:10 Кровью и потом: Анаболики

02:20 Тревожный вызов

03:45 Обитель теней



Мосфильм. Золотая коллекция



02:55 Экипаж

05:10 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Лучший способ защиты»

06:35 Алешкина любовь

08:05 Заколдованный мальчик

08:55 «Тайна «Черных дроздов»

10:40 Зверь

12:15 Вокзал для двоих

14:45 Афоня

16:25 Иван Васильевич меняет профессию

18:05 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»

19:50 Эта веселая планета

21:30 Карнавальная ночь

22:55 Кубанские казаки

00:50 Мимино

02:25 Пять вечеров

04:00 Тайны следствия-7. 1-я и 2-я серии - «Родственные узы»



Время начала передач - московское.



















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