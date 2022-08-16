Гороскоп Телец на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Телец



Сегодня звезды рекомендуют Тельцам быть осторожнее в любом занятии. Стоит отложить все новые начинания и снизить нагрузки в текущих делах. Переработка в этот день чревата обострением недомоганий, а новые инициативы несут в себе тот или иной скрытый негативный потенциал. В случае форс-мажорной ситуации - например, дедлайна или аврала - не помешает обеспечить себе дополнительные меры подстраховки (Rambler/гороскопы).