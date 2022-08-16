Гороскоп Близнецы на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Близнецы



Близнецам звезды советуют быть осмотрительнее, участвуя в дружеских, профессиональных и иных коллективных мероприятиях. Даже самые перспективные и многообещающие из них сегодня могут идти не слишком удачно. Могут вскрыться старые болезненные противоречия или неблаговидные сомнительные истории, мешающие прогрессу. Нежелательно вливаться в новую команду, не узнав о ее прошлом и нынешнем бэкграунде (Rambler/гороскопы).