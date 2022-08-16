Гороскоп Лев на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Лев



Сегодня самые приятные и обнадеживающие события будут для Львов чем-то подпорчены. Возможно, сыграют негативную роль старые проблемы, незавершенные дела, недолеченные заболевания или другие критичные мелочи. К счастью, этот день обеспечивает им базовую душевную гармонию и уверенность в себе. Звезды советуют не торопиться с погружением в новый проект и поработать над обнаруженными недостатками (Rambler/гороскопы).