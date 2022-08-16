Гороскоп Дева на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Дева



Девам вплоть до ночи не стоит терять бдительность: возможны те или иные неприятности. Часто это будут старые упущения и недоработки, которые добавляются к новым задачам и усложняют их. Возможны трудности в любви или в воспитании детей. Может сохраняться финансовый ущерб, деловой риск. Звезды говорят, что многое поправимо, если не тянуть с распутыванием старых узлов и заняться ими в ближайшие дни (Rambler/гороскопы).