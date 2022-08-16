Гороскоп Весы на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Весы



Сегодня Весам придется принять сложности чужого характера - особенно если речь идет о значимых людях и союзе с ними. Не самые приятные черты в этот день продемонстрируют партнеры, клиенты и домочадцы. Возможно обострение давней «психологической дуэли» с конкурентами и завистниками. Также в эти сутки не лучшим образом настроена широкая целевая аудитория. Не всегда помогут дружелюбие и обаяние (Rambler/гороскопы).