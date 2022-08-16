Гороскоп Скорпион на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам придется столкнуться с негативными сторонами ситуации - чаще всего с мелкими, но весьма чувствительными очагами хронических проблем. Могут напомнить о себе погрешности при выполнении черновых работ, оказании услуг, лечении болезней. Не исключены переживания в связи с питомцем или подчиненным. Желательно поддерживать вокруг себя минимальный порядок, не допуская полного хаоса (Rambler/гороскопы).