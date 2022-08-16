Гороскоп Козерог на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Козерог



Козерогов звезды предупреждают о вероятности заминок, неудач и временных барьеров. Многие Козероги столкнутся с ними сегодня в собственном доме или в своей внутренней жизни. Возрастает риск разлада в семье, уныния, бытовых неурядиц, плохих воспоминаний, недомоганий. Даже удача может выглядеть провалом. Стоит минимизировать раздражители, сократить список дел и действовать по знакомой инструкции (Rambler/гороскопы).