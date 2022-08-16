Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп Козерог на 16 августа 2022 года


Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022

Козерог

Козерогов звезды предупреждают о вероятности заминок, неудач и временных барьеров. Многие Козероги столкнутся с ними сегодня в собственном доме или в своей внутренней жизни. Возрастает риск разлада в семье, уныния, бытовых неурядиц, плохих воспоминаний, недомоганий. Даже удача может выглядеть провалом. Стоит минимизировать раздражители, сократить список дел и действовать по знакомой инструкции (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Козерог на 15 августа 2022 года
  • Гороскоп Козерог на 14 августа 2022 года
  • Гороскоп Козерог на 13 августа 2022 года
  • Гороскоп Козерог на 12 августа 2022 года
  • Гороскоп Козерог на 11 августа 2022 года
    •




    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 1-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начнется 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 2-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 2-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 5-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    «Ференцварош» - «Карабах»: попадет ли команда Черчесова в отборочный раунд, прогноз, где смотреть

    Ференцварош, Карабах

    В рамках квалификации Лиги чемпионов 9 августа состоится ответный матч между венгерским «Ференцварошем» и азербайджанским «Карабахом».









    Какой праздник 15 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Где находится Ереван на карте, карта Еревана, фото пожара в ТЦ «Сурмалу»
    Гороскоп Рыбы на 16 августа 2022 года
    Гороскоп Водолей на 16 августа 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 16 августа 2022 года
    Гороскоп Козерог на 16 августа 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 16 августа 2022 года
    Гороскоп Весы на 16 августа 2022 года
    Гороскоп Дева на 16 августа 2022 года
    Гороскоп Лев на 16 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru