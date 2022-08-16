Гороскоп Рыбы на 16 августа 2022 года

Гороскоп на 16 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 16.08.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит стать осмотрительнее в материальных делах. Излишний энтузиазм и беспечность могут привести их к неверной оценке ситуации. В этот день легко недооценить налоговую сторону вопроса, заключить невыгодную сделку, приобрести бракованный или испорченный товар. Могут найтись уязвимости в бюджете. Не стоит тратить средства в расчете на будущую прибыль: не исключено, что она задержится (Rambler/гороскопы).