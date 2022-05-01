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Какой праздник 15 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России


В России и мире 15 августа 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 15 августа

- День археолога
Традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса.

- День памяти Виктора Цоя
День памяти Виктора Цоя отмечают 15 августа, в годовщину его гибели в автомобильной катастрофе 15 августа 1990 года.

Какой церковный православный праздник отмечают 15 августа

- Степан Сеновал
Перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива. В старину в этот день плели «Степанов венок». Вся семья собирала травы для него. Готовый венок вешался в красном углу избы. Также проводился обряд обхаживания лошадей. Выкупанное животное хозяин приводил к источнику и, бросив туда монетку, поил его. После этого монетку клали в шапку с водой, и лошадь пила оттуда.

- Успенский пост (2-й день праздника)
Многодневный пост. Установлен в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы.









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    Какой праздник 15 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
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