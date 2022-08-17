Гороскоп Овен на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Овен



Внимания Овнов сегодня ждут материальные дела. Темой дня могут стать вопросы питания или снабжения, денежные или натуральные взаиморасчеты. Может подойти к концу полоса активных заработков, трансформация хозяйства, производственного процесса или бизнеса. Есть риск неудачных трат. Лучше не приобретать подарки, аксессуары для отдыха и детские вещи. Стоит быть внимательнее при выборе продуктов (Rambler/гороскопы).