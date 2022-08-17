Гороскоп Телец на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Телец



Сегодня на первом плане у Тельцов их собственные привычки и нужды. Даже при наличии срочных дел многим Тельцам захочется устроить себе день отдыха, вкусной еды, любви или приятного шоппинга. Возможно, они также решат побаловать детей или домочадцев, купить что-то в дом для создания уюта или лоска. Звезды предупреждают, что при этом не всегда будет комфортно и не все удастся реализовать идеально (Rambler/гороскопы).