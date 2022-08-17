Гороскоп Близнецы на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Близнецы



Близнецов этот день сделает прагматичнее и может вынудить заняться повседневными бытовыми нуждами, но им также не будут чужды эстетические и творческие потребности. В круг их сегодняшних интересов может попасть шоппинг с креативной целью, кулинария, ландшафтный дизайн, изобразительное искусство, прикладное хобби. Из-за привязанности к земле или к дому им может казаться приятнее жизнь на природе (Rambler/гороскопы).