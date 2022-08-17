Гороскоп Лев на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Лев



Сегодня Львы вынуждены стать реалистами и озадачиться поиском практических способов исполнения своих желаний. Для некоторых Львов целью станет заработок или заветная покупка. Не исключен интерес к искусству, кулинарии. В личной жизни будут много значить вложения в свою привлекательность. Не все желания будут сбалансированы и выполнимы. Возможны проблемы в общении с женщинами на работе или дома (Rambler/гороскопы).