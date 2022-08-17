Гороскоп Весы на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Весы



Сегодня Весам стоит заранее проверить системы защиты: заблаговременная забота о своем спокойствии выгоднее, чем решение проблем по мере их поступления. День может принести финансовый сюрприз, создать нештатную волнующую ситуацию в дружбе, бизнесе или в личной жизни. Могут оказаться не в ладу творческая и материальная сторона планов. Не лучший момент для покупок, поиска спонсоров и компаньонов (Rambler/гороскопы).