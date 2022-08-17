Гороскоп Скорпион на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам желательно поддерживать ровные отношения с нужными людьми, это одно из условий успеха. Важно ладить с начальством, партнерами, спутником жизни и со своей аудиторией, особенно женской. Это будет несложно на уровне нейтрального общения - но возможны ошибки и минуты дисгармонии, если в игру вступят романтические чувства, творческие амбиции, мотивы конкуренции или особые интересы (Rambler/гороскопы).