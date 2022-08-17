Гороскоп Козерог на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Козерог



Козерогам день добавит внутреннего комфорта и уверенности в себе. У многих Козерогов вновь появятся силы для активного отдыха, любовных авантюр или творческой работы, интенсивного общения с детьми или друзьями. Но им стоит помнить, что улучшения и подвижки для них сегодня лишь условно бесплатны. Придется рассчитаться за прогресс или удовольствие деньгами, либо отдать миру больше душевной энергии (Rambler/гороскопы).