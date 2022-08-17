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Гороскоп Водолей на 17 августа 2022 года


Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.

Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022

Водолей

Сегодня внимание Водолеев способен целиком поглотить их дом или фундаментальный проект, в котором идет к концу какой-то важный этап или процесс. Некоторым Водолеям придется ради этого отказаться от приятных планов (например, свидания или покупки) или поискать компромисс. Даже при благоприятном ходе событий в течение дня может расти нервозность. Важно рассчитывать свои силы и меру ответственности (Rambler/гороскопы).









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