Гороскоп Рыбы на 17 августа 2022 года

Гороскоп на 17 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 17.08.2022



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам оставаться внимательными в процессе мелких покупок и платежей, а с крупными тратами повременить. Покупки в этот день могут совершаться в дороге или в необычных обстоятельствах, что притупляет внимание к рутинным мелочам и создает предпосылки для «глупых» промахов. Не стоит обсуждать в этот день финансовую часть договора, стоимость услуг или бюджет совместной работы (Rambler/гороскопы).