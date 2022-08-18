Гороскоп Овен на 18 августа 2022 года

Гороскоп на 18 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 18.08.2022



Овен



Сегодня Овнов может ждать системное препятствие в финансовой сфере или сюрприз от друзей. Стечение обстоятельств укажет им предел их текущих обязанностей или горизонт возможностей, поможет поставить точку или сбросить балласт. Возможно, закрыт вопрос или, наконец, выплачен долг. Не стоит делать солидные покупки, заключать крупные сделки и приступать к новым делам: высок риск неудачи или тупика (Rambler/гороскопы).