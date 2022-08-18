Гороскоп Телец на 18 августа 2022 года

Гороскоп на 18 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 18.08.2022



Телец



Сегодня Тельцы сталкиваются со знакомым барьером, заставляющим их ограничить свою независимость, прогрессивный настрой и свободу маневра. Но на сей раз эти досадные препятствия им во благо: они намекают на стремительно устаревающий стиль их действий и побуждают быстрее закончить (свернуть) важное дело. Хорошие стороны дня заключаются в продуктивном общении и полезной информации. Опасно упрямство (Rambler/гороскопы).