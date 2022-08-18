Гороскоп Близнецы на 18 августа 2022 года

Гороскоп на 18 августа 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 18.08.2022



Близнецы



Сегодня Близнецы могут попасть в зависимость от обстоятельств и вплоть до ночи быть вынуждены им подчиняться. Возрастает риск непредвиденного стечения событий: задержек в пути, системных проверок, технических сбоев, жестких финансовых условий. Возможна материальная зависимость от друзей. Паузу можно заполнить углубленным исследованием, а также семейной, служебной, дружеской или иной беседой (Rambler/гороскопы).